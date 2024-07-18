بلعابد: “نسبة النجاح الوطنية في امتحان شهادة البكالوريا بلغت 58.28 بالمائة

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم، أن نسبة النجاح الوطنية في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2024، بلغت 58.28 بالمائة.

وقال بلعابد، خلال ندوة صحفية نشّطها، أن كل مترشح تحصّل على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20، يعتبر ناجحا في شهادة البكالوريا.

كما كشف عبد الحكيم بلعابد، أن نسبة النجاح في شعبة الآداب والفلسفة بلغت 52.47 بالمائة، و64.11 بالمئة في شعبة اللغات الأحنبية، و47.38 بالمائة بالنسبة لشعبة تسيير واقتصاد، و61.62 بالمائة في شعبة العلوم التجريبية.

شرف الدين عبد النور