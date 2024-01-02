بلعابد من تيبازة: “هناك تكفل تربوي بيداغوجي جيد بالولاية”

2 يناير، 2024

قال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم، خلال زيارة العمل التي يقوم بها إلى ولاية تيبازة، التي تحتضن الندوة الوطنية لمديري التربية، من 2 إلى 4 جانفي الجاري، أن هناك تكفل تربوي بيداغوجي جيد، و هناك تكفل هيكلي و تكفل بخصوص الملفات الخاصة بالتضامن المدرسي، و كذا بخصوص المرافق القاعدية و مرافق الدعم بالولاية.

و أضاف بلعابد في ذات السياق، أن التدفئة بولاية تيبازة مضمونة بها 100 بالمائة، و أن هناك تغطية كبيرة فيما يتعلق بالنقل المدرسي، و كذا بالمطاعم المدرسية بخصوص الوجبات الساخنة، مشيرا إلى أن كل المؤشرات بالولاية حسنة، داعيا القائمين على الولاية إلى بذل المزيد من المجهودات لتحسين الخدمة العمومية و كذا تحسين تمدرس الأطفال.

من جهة أخرى، كشف وزير التربية الوطنية، أنه سيتم الخروج خلال الندوة الوطنية لمديري التربية، بإجراءات و توصيات من شأنها أن تُسيّر ما تبقى من السنة الدراسية، مشيرا إلى أن الثلاثي الأول من السنة الدراسية، قد مر في ظروف هادئة و حسنة و مستقرة، شاكرا الشركاء الإجتماعيين على الدور الذي لعبوه في تحقيق هذا الإستقرار، من خلال القيام بدورهم في التحسيس و و مرافقة التلاميذ و موظفي القطاع.

 

شرف الدين عبد النور

2 يناير، 2024

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