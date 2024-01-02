بلعابد: الفصل الأول من السنة الدراسية عرف تحسنا كبيرا في النتائج المدرسية مقارنة بالسنوات المقبلة

2 يناير، 2024

كشف اليوم الثلاثاء، وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن الفصل الأول من السنة الدراسية عرف تحسنا كبيرا في النتائج المدرسية مقارنة بالسنوات المقبلة

وقال بلعابد خلال ندوة مع مدراء التربية أن :”93.19 بالمئة من التلاميذ تحصلوا على المعدل في الابتدائي، و 71.95 بالمئة من التلاميذ تحصلوا على المعدل في مرحلة التعليم المتوسط و 64.32 بالمئة من التلاميذ تحصلوا على المعدل في مرحلة الثانوي”.

وأكد ذات المتحدث، أن نتائج الفصل الأول جد مرضية وما كانت لتتحقق لولا التزام عمال قطاع التربية الوطنية، مبرزا أن الدخول المدرسي هذه السنة كان ناجحا ومتميزا بكل المقاييس.

رمزي أحمد توميات

2 يناير، 2024

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