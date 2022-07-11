بلجود يتفقد المركز الحدودي أم الطبول بالطارف

11 يوليو، 2022

قام صبيحة اليوم الإثنين، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، بزيارة تفقدية للمركز الحدودي أم الطبول بولاية الطارف.

وجاءت زيارة بلجود إلى المركز الحدودي أم الطبول من أجل الوقوف على آخر التحضيرات قبيل إعادة فتح الحدود بين الجزائر وتونس يوم 15 جويلية المقبل.

كما تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أعلن عشية الاحتفال بستينية الاستقلال رفقة الرئيس التونسي قيس سعيد عن إعادة فتح الحدود بين البلدين.

وللتذكير، فإن الحدود بين الجزائر وتونس لم تغلق بشكل كلي، حيث كان مسموحا نقل البضائع بين البلدين.

ليديا كبيش

11 يوليو، 2022

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