بلاني يشرف على مراسم تخرج دفعة جديدة من الملحقين الإداريين والماليين

أشرف يوم أمس عمار بلاني، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بمعية صالح عطية، المدير العام للموارد وإطارات من الإدارة المركزية، على مراسم تخرج دفعة جديدة من الملحقين الإداريين والماليين، تم تكوينها بعنوان سنة 2022 على مستوى المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بالشراكة مع المدرسة العليا للضرائب.

وحسب بسان لوزارة الخارجية، فاضم الدفعة تسعة عشر (19) موظفا بالوزارة ممن يحوزون على شهادة تدرج جامعي ويشغلون رتبة متصرف أو مهندس دولة على الأقل، من ضمنهم 12 من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة، 06 مهندسي دولة في الصناعة وترقية الاستثمارات وموظفة واحدة حائزة على شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية.

وأسدى الأمين العام، بهذه المناسبة، توجيهات إلى الملحقين الماليين والإداريين الجُدد بُغية الرقي بالتسيير المالي والإداري سواءً على مستوى الإدارة المركزية أو بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

بما سينعكس، بكل تأكيد، بشكل إيجابي على نشاط الجهاز الدبلوماسي الجزائري خدمة للمصالح العليا لبلادنا وجاليتنا الوطنية بالخارج، يضيف البيان.

رمزي أحمد توميات

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