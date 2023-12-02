بفضل تقنية التحاضر المرئي عن بعد… إتصالات الجزائر تضمن بث العمليات الجراحية على الهواء مباشرة

2 ديسمبر، 2023

قامت إتصالات الجزائر، خلال المؤتمر الدولي الرابع لأمراض النساء والولادة، الذي نُظّم في الفترة الممتدة من 1 إلى 2 ديسمبر الجاري، بقصر الثقافة مفدي زكريا، بضمان البث المباشر للعمليات الجراحية على مستوى مستشفى نفيسة حمود (بارني سابقا)، بالعاصمة.

و بفضل تقنية التحاضر المرئي عن بعد، قامت إتصالات الجزائر بضمان البث المباشر لهذه العمليات الجراحية، الأمر الذي أتاح للجراحين والأطباء والمشاركين في المؤتمر بمتابعة كل تفاصيل العمليات الجراحية المنفذة.

هذه المبادرة من شأنها أن تساهم ليس فقط في النهوض بالممارسات الطبية، ولكنها ستعزز أيضًا تبادل المعارف وآخر التطورات في مجال طب النساء والتوليد.

تجدر الإشارة إلى أن اتصالات الجزائر سبق لها وأن بثّت على المباشر عمليات جراحية بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، وذلك يومي 10 و 11 ماي 2023، على مستوى قاعة المحاضرات “نذير محمد” بالمستشفى الجامعي لتيزي وزو.

و اندرجت هذه المبادرة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها اتصالات الجزائر لدعم تطوير الطب الإلكتروني في الجزائر.

شرف الدين عبد النور

2 ديسمبر، 2023

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