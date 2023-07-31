بعد تسجيلها نموا ايجابيا في السداسي الأول للعام الجاري: “أُريدُ” الجزائر تطمح إلى جعل قطاع الرقمنة واقعًا يوميا لزبائنها المدير العام بالإنابة لـ"أوريدُ" الجزائر روني طعمه: "أؤكد مجددا عن مكانة "أريدُ" الجزائر كمؤسسة مسؤولة مجتمعيًا"

بعد تسجيلها نموا ايجابيا في السداسي الأول للعام الجاري: “أُريدُ” الجزائر تطمح إلى جعل قطاع الرقمنة واقعًا يوميا لزبائنها

صرّح المدير العام بالإنابة لـ”أوريدُ” الجزائر روني طعمه أنّ مؤسسته تسعى إلى تعزيز استثماراتها في الجزائر خلال عام 2023 من أجل الاسراع في تعزيز شبكتها للتغطية والسماح بذلك للزبون الاستفادة من خبرتها التكنولوجية وتجربتها في مجال الرقمنة. كما قال أنّ “أريدُ” تطمح إلى جعل قطاع الرقمنة واقعًا يوميا لزبائنها وجعلها محركا لتنمية الاقتصاد الوطني.

وجدّد المدير العام بالإنابة روني طعمه، في تصريح له عند الإعلان عن النتائج المالية للسداسي الأول لعام 2023، تأكيده عن مكانة “أريدُ” الجزائر كمؤسسة مسؤولة مجتمعيًا وذلك من خلال تجسيد العديد من المشاريع والمبادرات خلال السداسي الأول لسنة 2023، لاسيما في قطاعات البيئة والصحة والتربية.

وكانت “أريدُ” الجزائر قد كشفت هذا الأحد، عن النتائج المالية للسداسي الأول لسنة 2023، حيث شهدت نموّا إيجابيا، معززة بذلك مكانتها كفاعل اقتصادي رئيسي في السوق الجزائرية، حسب ما أفاد بيان للشركة.

وأوضحت الأرقام التي أعلنت عنها “أريدُ” في بيان لها، أنّ إيرادات إيرادات السداسي الأول لسنة 2023 بلغت 43.7 مليار دينار جزائري مقابل 42،6 مليار دينار في نهاية نفس الفترة من عام 2022، أي بزيادة قدرها 3٪.

كما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) 17،3 مليار دينار جزائري، في نهاية السداسي الأول لعام 2023 مقابل 15،6 مليار في نفس الفترة من 2022، أي بزيادة قدرها 11،3٪.

فيما يخص الاستثمارات، خصّصت أريدُ الجزائر خلال السداسي الأول لسنة 2023، 4،7 مليار دينار جزائري، لا سيما لتحديث معدات شبكتها.

بلغت قاعدة الزبائن 13 مليون مشترك في نهاية شهر جوان 2023.

تؤكد هذه النتائج المالية الإيجابية عن نجاعة السياسة الرابحة لـ “أريدُ” الجزائر خلال عام 2023، والتي تضع الزبائن ضمن أولوياتها من خلال منحهم حلول مبتكرة تستجيب بصفة أمثل لاحتياجاتهم، يختم البيان.

وليد.ب

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