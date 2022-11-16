إستقبل ياسين وليد وزير إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، الرئيسة التنفيذية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بجمهورية مصر العربية نيفين جامع، على هامش مشاركتها في الصالون العربي الدولي للصناعات الصغيرة والمتوسطة المُقام بالجزائر.

و خلال اللقاء الذي حضره السفير المصري بالجزائر مختار جميل توفيق وريدة، قال ياسين وليد انه فرصة للتأكيد على بعث التعاون الجزائري المصري في مجال المؤسسات الناشئة والمقاولاتية، والحديث عن القضايا المتعلقة بتنسيق جهود البلدين في هذا القطاع الذي يلعب دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية لبلدينا.

و من جانب آخر، تطرقتُ مع السيدة نيفين جامع إلى الترتيبات المتعلقة بالمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة الذي تنظمه دائرتنا الوزارية في شهر ديسمبر المقبل، كما دعوتها للمشاركة في هذا الحدث القاري المهم، مع الإتفاق على تشكيل فوج عمل بين الجانبين من أجل السهر على متابعة كل النقاط التي تم التطرق لها خلال اللقاء.

فايزة.س

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