بطلب منهم...مراد يستقبل أعضاء البرلمان بغرفتيه ممثلين عن ولايات عين الدفلى و بشار و تندوف

إستقبل إبراهيم مراد ، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أمس السبت، بمقر الوزارة، بناء على طلب منهم، في ثلاث جلسات خاصة، أعضاء البرلمان بغرفتيه ممثلين عن ولايات عين الدفلى، بشار، تندوف، وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، القاضية بتكريس المقاربة التشاركية في تسيير الشأن العام، وتعزيز قنوات التواصل والإصغاء للمواطن وممثليه والتكفل الأمثل بانشغالاته، حسب بيان وزارة الداخلية.

و شكّل اللّقاء حسب ذات المصدر، فرصة لتبادل الرؤى حول واقع التنمية المحلية بالولايات الثلاث ونقل انشغالات مواطنيها والتي ارتبطت أساسا بمشاريع التنمية الجوارية، والربط بمختلف الشبكات، فك العزلة عن بعض القرى والمداشر وتحسين ولوجهم للمرافق القاعدية.

كما تم عرض عدد من النقائص المتعلقة بالهياكل التربوية وظروف التمدرس، التكفل الصحي، التهيئة الحضرية، وكذا التغطية الأمنية ببعض التجمعات السكانية الجديدة، من جهته قدّم وزير الداخلية كل الشروحات ذات الصلة بمؤشرات التنمية المحلية بالولايات الثلاث والإعانات المالية الهامة المرصودة من طرف الدولة لتحسين التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها، فيما التزم باتخاذ التدابير التي من شأنها رفع بعض الانشغالات المطروحة بالتنسيق مع الجماعات المحلية.