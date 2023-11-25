بداني: فرص أمام الشباب لإنشاء مؤسسات ناشئة في الصيد البحري

كشف اليوم السبت، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، أن قطاعه يسعى لتوفير فرص كبيرة لتحفيز الشباب لإنشاء مؤسسات صغيرة وناشئة والاستثمار في مختلف شعب الصيد البحري وتربية المائيات.

وجاء ذلك في كلمة له خلال إشرافه رفقة عدد من الوزراء على عرض نتائج تنفيذ مشاريع بحث وتطوير في إطار البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

وقال بداني: “يعمل كل من قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي والصيد البحري والمنتجات الصيدية من خلال الشراكة القوية وتوحيد الجهود والتنسيق لضمان التعاون الدائم من أجل معرفة أفضل للموارد البيولوجية المائية ورفع الإنتاج من خلال الاستغلال العقلاني والمستدام للثروة السمكية”.

وأكد وزير الصيد البحري، أن قطاعه يسهر على تحقيق عدة أهداف تتمثل في ترسيخ سياسة استغلال المنتجات الصيدية بصفة مستدامة وعقلانية للمحافظة على الثروة البيولوجية البحرية وتعزيز تربية المائيات في المياه العذبة وفي المياه البحرية مع تطوير النشاطات المرتبطة بها.

بالإضافة الى تقديم حلول بحثية مبتكرة في مختلف سلاسل القيم في شعب الصيد البحري وتربية المائيات والتي يكون منطلقها بناءا على احتياجات السوق.

وكشف الوزير أن من بين أهداف قطاع الصيد البحري، العمل على تقليص واردات المنتجات الصيدية وكذا المواد والمدخلات الأولية المرتبطة بتطوير تربية المائيات لاسيما فيما يخص إنتاج أعلاف الأسماك بأنواعها البحرية والقارية وكذا إنتاج محلي لصغار الأسماك البحرية”.

في المقابل قدم بداني، أهم مساهمات قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية في برنامج البحث في الأمن الغذائي في المحاور التالية: ديناميكية الأنظمة الإيكولوجية للصيد البحري، تنمية تربية المائيات البحرية والقارية، الموارد المائية والحفاظ عليها

بالاضافة الى تسيير وجودة الموارد المائية، الإنتاج والصحة الحيوانية والنباتية البحرية والقارية، التفاعل بين البيئة والموارد البيولوجية.

رمزي أحمد توميات

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