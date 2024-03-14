بداري يقف على هياكل و منشآت التعليم العالي و البحث العلمي بالمدية

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الخميس، بزيارة عمل وتفقد لولاية المدية، أين تفقد هياكل ومنشآت تابعة للقطاع.

و استهل الوزير بداري، زيارته، بمعاينة القطب الجامعي بوزرة، أين أشرف على تدشين مخبر الذكاء الاصطناعي، و عاين منصة التكنولوجيا للنمذجة السريعة، حيث ثمّن الجهود المبذولة في هذا المجال.

كما زار وزير التعليم العالي، بذات القطب، الهياكل الرياضية الجامعية، أين شاهد بالقاعة المتعددة الرياضات، إستعراضا في الفنون القتالية، لمجموعة من الشباب، حيث أكد دعم قطاعه، للطاقات الشبانية.

و في ذات المحطة، تفقد بداري، الخدمات الجامعية، من خلال وقوفه بالمطعم الجامعي، على ظروف التكفل بالطلبة خلال شهر رمضان.

كما عاين كمال بداري، في ثاني محطات الزيارة، وتحديدا بالقطب الجامعي “عين الذهب”، معرض المؤسسات الناشئة، المتمثلة في منتوجات مخابر، و العديد من مشاريع الطلبة الإبتكارية، حيث ثمّن الوزير، خلال المعاينة، انجازات الطلبة المحققة على الميدان، لينتقل بعدها لمعاينة مركز Data center، أين تلقى شروحات مفصلة حول هذا المركز.

ليشرف وزير التعليم العالي و البحث العلمي، في الأخير، بقاعة المحاضرات بذات القطب، على لقاء مع الأسرة الجامعية، و على مراسيم التوقيع على إتفاقية بين جامعة المدية و مديرية الثقافة للولاية، فضلا عن مشاهدته لعرض فني من نوع المونودرام، تحت عنوان “رجال عاهدو الله”، نشّطه الفنان حمزة وزاني.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...