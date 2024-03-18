بداري يشرف على تدشين مرفق الابتكار الرقمي بالعاصمة

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم، رفقة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، على الإطلاق الرسمي لمرفق الابتكار الرقمي “Digital Innovation Facility”، بمركز البحث في الاعلام العلمي والتقني”CERIST”، ببن عكنون.

و عاين وزير التعليم العالي، عن كثب، مختلف مرافق هذا المركز، الذي يحتوي على مركز للبيانات “data center” جد متطور، إضافة لضمه محورا للابتكار الرقمي الذي يتكون من حاضنة أعمال، ومساحة لريادة الأعمال تضم مكتب براءات الاختراع، و مركزا لدعم التكنولوجيا والابتكار (CATI)، ومكتبا للعلاقات الخارجية.

و قال وزير التعليم العالي، خلال ندوة صحفية، نشطها، في ختام الزيارة، رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ووزير البريد، أن هذا المركز المُدشّن، يعتبر مرفقا هاما، و لبنة قوية جدا في مجال تطوير اقتصاد المعرفة والنظام الاعلامي الوطني، بحيث أن هذا المركز المرفوق بعدة مرافق أخرى، من بينها حاضنة الأعمال، مركز تطوير المقاولاتية إلخ… سيصبح مركزا هاما بالنسبة لدمقرطة الحياة الرقمية الجزائرية، و لبنة مهمة في الإقتصاد الرقمي، و ضامن لمستقبل الرفاهية الإقتصادية الوطنية، يضيف الوزير.

كما أكد بداري أن مركز البيانات بعتاده، جاهز للتشغيل طبقا للمعطيات الدولية العصرية، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تكامل بين الوزارات الثلاث، (وزارة التعليم العالي، وزارة اقتصاد المعرفة، ووزارة البريد والمواصلات السلكية).

و بدوره، قال وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، أن هذا المركز سيكون له أثر كبير على المجال الرقمي في الجزائر، و على البحث العلمى و المؤسسات الناشئة التي تم إنشاؤها في مجال الرقمنة.

و أشار ياسين وليد، إلى أن احتواء هذا المركز، على جناح مخصص للشركات الناشئة، يؤكد على التعاون الكبير مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي لفائدة الشركات الناشئة، لتعزيز روح المقاولاتية داخل الوسط الجامعي.

شرف الدين عبد النور

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