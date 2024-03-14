بداري يشرف بالمدية على مراسيم توقيع إتفاقية تعاون بين مديرية الثقافة والفنون و جامعة يحي فارس

14 مارس، 2024

أشرف وزير التعليم العالي و البحث العلمي، كمال بداري، اليوم،  خلال زيارة العمل والتفقد، التي قادته لجامعة المدية يحي فارس، على مراسيم توقيع اتفاقية تعاون بين مديرية الثقافة والفنون المحلية و جامعة يحي فارس، ممثلة في مديرية الخدمات الجامعية.

و تهدف الاتفاقية الموقعة، إلى تفعيل و تعزيز أواصر الحراك الثقافي بالولاية، و ذلك من أجل ربط كل الفواعل والهيئات ذات الصلة بالمشهد الثقافي وطنيا ومحليا .

كما سيتم من خلال هذه الاتفاقية، تفعيل عديد الأطر والسياقات الكفيلة بمد جسور التواصل بين مؤسسات وهياكل قطاع الثقافة والفنون بالولاية، بفضاء الجامعة الذي سيكون حاضنا لعديد الأنشطة والفعاليات والمشاريع الثقافية والفنية والبحثية العلمية على غرار برمجة نشاطات ثقافية وفنية على مستوى الاقامات الجامعية وربطها بأجندة القطاع السنوية، تنظيم معارض فنية وحرفية مختلفة، تنظيم ملتقيات فكرية وأدبية تبرز الموروث الثقافي المحلي، تنظيم ورشات فنية لفائدة الطلبة في الرسم الزخرفة الخط العربي السيراميك التصوير الفوتوغرافي الكتابة الدرامية لفائدة الطلبة وغيرها، المساهمة في تأطير المسرح الجامعي وتعزيز حضوره في المشهد الثقافي المحلي والوطني، تنظيم مسابقات لفئات الطلبة في المجالات الأدبية ، التاريخية والإعلامية، المساهمة في تكوين متخصص لفائدة الطلبة في مجالات التنشيط الثقافي، تسيير خرجات سياحية لفائدة الطلبة لزيارة المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والدينية، المساهمة في تاطير رسائل الطلبة التي تهتم بالتراث المادي و اللامادي على غرار المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والممارسات الحرفية والفنون التعبيرية الشفهية، بالإضافة إلى إشراك طلبة التاريخ في الأبحاث العلمية التي تقام على مستوى المواقع والمعالم التاريخية، والتي تشرف عليها لجان متخصصة من معاهد وطنية.

شرف الدين عبد النور

14 مارس، 2024

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