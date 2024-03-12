بداري يتفقد مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة بالعاصمة

12 مارس، 2024

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم، بزيارة عمل وتفقد، إلى مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة، ببلدية بابا حسن، بالجزائر العاصمة.

و عاين الوزير بداري، خلال هذه الزيارة، منتجات جديدة للبحث و التطوير هي محل شراكة بين المركز ومؤسسات وطنية عمومية وخاصة، تمثلت في، محطة لتوليد الهيدروجين باستعمال الطاقة الشمسية وتقنيات البصريات، منصة للتوصيف الالي للمكونات الالكترنية وتطوير مكونات محولات الوقود للسيارات، منصة لإختبار مستشعرات أول أكسيد الكربون ونماذج اخرى.

شرف الدين عبد النور

12 مارس، 2024

مقالات ذات صلة

رئيس الجمهورية يهدي نظيره الإيطالي حصانا عربيا أصيلا

7 نوفمبر، 2021

رزيق: العلاقات الجزائرية-الليبية ترتقي من مجرد علاقات جوار إلى علاقات متشاركة بين القطرين

29 مايو، 2021

اعادة فتح بيوت الوضوء في المساجد

22 نوفمبر، 2021

غزة تستيقظ على وقع غارات عنيفة من طيران الإحتلال

9 مايو، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2024
زر الذهاب إلى الأعلى