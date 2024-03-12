بداري يتفقد مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة بالعاصمة

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم، بزيارة عمل وتفقد، إلى مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة، ببلدية بابا حسن، بالجزائر العاصمة.

و عاين الوزير بداري، خلال هذه الزيارة، منتجات جديدة للبحث و التطوير هي محل شراكة بين المركز ومؤسسات وطنية عمومية وخاصة، تمثلت في، محطة لتوليد الهيدروجين باستعمال الطاقة الشمسية وتقنيات البصريات، منصة للتوصيف الالي للمكونات الالكترنية وتطوير مكونات محولات الوقود للسيارات، منصة لإختبار مستشعرات أول أكسيد الكربون ونماذج اخرى.

شرف الدين عبد النور

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