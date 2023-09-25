بداري: برنامج رئيس الجمهورية حريص على ضمان التعليم لجميع فئات المجتمع

25 سبتمبر، 2023

قال اليوم الإثنين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أن :”برنامج رئيس الجمهورية حريص على ضمان التعليم لجميع فئات المجتمع”.

وجاء ذلك بداري في كلمة ألقاها بمناسبة إحياء اليوم الدولي للغات الإشارة بالمدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم، حيث أبرز أن هذه المدرسة ترمز إلى العدالة والمساواة في مجال التعليم للجميع.

وأوضح ذات المتحدث أن دعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي سيساهم في إثراء المجتمع بجميع مؤسسات.

رمزي أحمد توميات

25 سبتمبر، 2023

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