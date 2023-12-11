بداري: الرياضة الجامعية وسيلة لرفع العلم الجزائري في المحافل الدولية

أعطى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الاثنين، إشارة انطلاق التجمع الشتوي الأول لألعاب القوى، من ولاية تامنغست، تزامنًا مع مناسبة الذكرى الـ 63 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960.

وأكد بداري أن مظاهرات 11 ديسمبر، تمثل المظاهرات التي خرج فيها الشعب الجزائري كتلة واحدة من أجل أن يقولوا للمستعمر “نريد الجزائر حرة مستقلة”

وأشار ذات المتحدث إلى إعطاء إشارة انطلاق أول تجمع شتوي لألعاب القوى من ولاية تامنغست، اللتي لم يدخر مواطنوها أي جهد لتكون الجزائر مستقلة أثناء الثورة المباركة ومرحلة بناء الجزائر

وأضاف وزير التعليم العالي بالقول :”إننا نحتفي بهذه الذكرى الرمز ونحن مطلعون على رسالة رئيس الجمهورية التي حثنا فيها أن نجعل الذاكرة الوطنية أساسا لقفزة نوعية”.

وأبرز نفس المسؤول أن التجمع الوطني لمختلف المؤسسات الجامعية، يأتي تجسيداً لبرنامج الحكومة الذي أولاه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أهمية بالغة، حيث جعل الرياضة الجامعية وسيلة لتعزيز اللحمة الوطنية ورفع العلم في مختلف المحافل الدولية.

وأوضح بداري أن الهدف من هذا، هو جعل الجزائر شعلة لتحقيق الرفاهية في مختلف الحياة الجامعية، مؤكدًا على السعي لتحقيق وثبة جامعية، مضيفا بالقول :”إنه متأكد من أنه سيكون من ولاية تامنغست أبطال يمثلون الجزائر على المستوى الدولي”

كما أشار ذات المتحدث لطبيعة المناخ بالولاية الذي وصفه بأنه “لا مثيل له”مذكرا بمواقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية، متمنيا النصر والتحرير لإخواننا الفلسطينيين.

رمزي أحمد توميات

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