بداري: “الرئيس تبون أمر الوكالة الجزائرية الفضائية بالاستثمار في نخبة المدارس العليا لتطوير أبحاثها”

15 فبراير، 2024

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، في كلمته، اليوم، خلال لقائه مع الطلبة النخبة للمدارس الأربعة بالقطب العلمي التكنولوجي سيدي عبد الله، في إطار زيارة عمل وتفقد للقطب، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمر في الاجتماع الأخير، الوكالة الجزائرية الفضائية أن تطور أبحاثها من خلال الاستثمار في النخبة من طلبة المدارس العليا.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الطالب المبتكر والمخترع هو حلقة أساسية للربط بين البحث العلمي والمقاولاتية، باحتضان مختلف البرامج التعليمية التي تُدرس في الجامعات المتقدمة.

كما كشف الوزير بداري، عن مشروع إنشاء حاضنة للوكالة الجزائرية الفضائية في القطب التكنولوجي سيدي عبد الله، بحيث ستفتح هذه الأخيرة حسبه، المجال للطلبة للاحتكاك مع كوادر الوكالة لتطوير أفكارهم.

شرف الدين عبد النور

15 فبراير، 2024

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