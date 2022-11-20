بحضور وزير الطاقة: تنصيب الرئيس الجديد للجنة ضبط الكهرباء والغاز

ترأس وزير الطاقة والمنجم، محمد عرقاب ، اليوم الأحد ، حفل تنصيب ، الرئيسة الجديدة للجنة ضبط الكهرباء والغاز (CREG) وهذا بحضور اطارات من قطاع الطاقة والمناجم.

ترأس وزير الطاقة والمنجم، محمد عرقاب ، اليوم الأحد ، حفل تنصيب عتيمان وسيلة ، الرئيسة الجديدة للجنة ضبط الكهرباء والغاز (CREG) خلفا لفريد رحوال ، الرئيس بالنيابة للجنة، وهذا بحضور رؤساء وكالات القطاع، الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، وإطارات من قطاع الطاقة والمناجم.

من جهة أخرى، هنأ وزير الطاقة والمناجم السيدة عتيمان، عضو لجنة الإدارة في اللجنة، على منصبها الجديد، ودعوتها إلى مضاعفة جهودها لتقديم المزيد للجنة ضبط الكهرباء والغاز، والتي تتمثل مهمتها الرئيسية في ضمان تطبيق القوانين الحاكمة للكهرباء والغاز.كما تقدم الوزير بخالص شكره للسيد رحوال على المجهودات المقدمة طول مدة رئاسته للجنة بالنيابة.

من جانبها، أكدت الرئيسة الجديدة للجنة، إنها تشرفت للغاية بثقة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتعيينها في هذا المنصب الذي تنوي من أجله استثمار بشكل كامل طاقاتها وجميع العاملين في لجنة ضبط الكهرباء والغاز.بدأت السيدة عتيمان وسيلة، حياتها المهنية عام 1992 كمدرس في جامعة الجزائر، وفي عام 1998، انضمت إلى سونلغاز كمهندسة تصميم للهياكل التشغيلية والتجارية، ثم كرئيسة للإدارة والميزانية، انضمت إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز في عام 2006، حيث شغلت مناصب تنفيذية عليا، ونائب مدير الامتيازات والطاقة المتجددة، ثم مديرة الامتيازات والخدمة العمومية في 2015، قبل أن يتم تعيينها في نهاية عام 2021، كعضو في لجنة الإدارة للجنة ضبط الكهرباء والغاز CREG.

ف.س

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