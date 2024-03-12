بحث سبل تعزيز الشراكة بين الجزائر و البنين في مجال المحروقات

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، بمقر دائرته الوزارية، مستشار رئيس جمهورية بنين، سيند شيكيتي ( M. Sinde CHEKETE)، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.

و أشاد الجانبان، بهذه المناسبة، بعلاقات الصداقة بين البلدين، ورحبا بالتطور الملحوظ لعلاقات التعاون الثنائي، مؤكدين على ضرورة العمل على تطوير وتعزيز هذه العلاقات ولاسيما في المجال الطاقوي.

كما تناول اللقاء، حسب بيان وزارة الطاقة، سبل تعزيز التعاون وتكثيف التبادلات بين سوناطراك وسونلغاز والشركات البنينية ولاسيما في مجال المحروقات وتسويق المواد البترولية، بالإضافة إلى إنتاج، ونقل وتوزيع الكهرباء والصيانة وتسويق المعدات الكهربائية.

و أكد وزير الطاقة والمناجم، بهذه المناسبة، على الاستعداد الدائم للجزائر لتعزيز وتوطيد علاقاتها ومرافقة البلدان الافريقية في مجالات الطاقة، من خلال تكثيف التبادلات والتكوين عبر معاهد مؤسسات القطاع وكذا تطوير الكفاءات وتبادل التجارب والخبرات.

كما أعرب شيكيتي، عن ارتياحه لجودة العلاقات التي تربط بلاده بالجزائر، معربا عن رغبة البنين في الاستفادة من التجربة الجزائرية في عدة مجالات خاصة في مجال الطاقة، آملا رؤية مشاركة الشركات الجزائرية في المشاريع الاستثمارية بالبنين ولاسيما في المجال الطاقوي بصفة عامة.

شرف الدين عبد النور

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