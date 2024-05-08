بتعليمات من  رئيس الجمهورية…السماح للجالية الوطنية بالخارج بالدخول والخروج بصفة استثنائية من أرض الوطن دون تأشيرة

أعلمت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم، كافة المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، والحاملين لجوازات سفر أجنبية سارية المفعول، بمناسبة موسم الاصطياف لهذه السنة، وبتعليمات من رئيس الجمهورية، أنه بإمكانهم، وإلى غاية 31 أكتوبر 2024، الدخول والخروج, بصفة استثنائية، من أرض الوطن دون الحصول المسبق على تأشيرة.

و يكون ذلك، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، وفق إحدى الحالتين، تتمثلان في تقديم جواز سفر أجنبي ساري الصلاحية مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية، حتى وإن كانت منتهية الصلاحية، أو تقديم جواز سفر أجنبي ساري الصلاحية مرفوقا بجواز سفر جزائري بيومتري منتهي الصلاحية.

ولضمان السير الحسن لهذه العملية، أفادت الوزارة في بيانها، بأنه يتعين على أبناء الجالية الوطنية بالخارج، المستفيدين من هذه التسهيلات، التقيد باستعمال نفس الوثائق عند الدخول والخروج من أرض الوطن.

شرف الدين عبد النور