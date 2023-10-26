بالصور/ Ooredoo وجمعية “وين نلقى” ترافقان النساء للكشف المبكر لسرطان الثدي في باتنة

أطلقت Ooredoo، نظير كونها مؤسسة مواطنة وملتزمة في محاربة سرطان الثدي، خلال شهر أكتوبر الجاري، بالشراكة مع الجمعية الوطنية لمساعدة المرضى “وين نلقى/ Winnelka”، حملة تحسيسية واسعة حول الكشف المبكر لسرطان الثدي والتي تزامنت مع نشاطات أكتوبر الوردي عبر عدة مناطق الوطن.

و شملت هذه العملية التحسيسية كلا من ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، باتنة، عين الدفلى، البويرة، وهران، المسيلة، تيارت، غليزان، المدية وبرج بوعريريج.

وفي إطار هذه الحملة الواسعة، نظّمت كل من Ooredoo وجمعية “وين نلقى”، اليوم الخميس، 26 أكتوبر، عملية للتحسيس وللكشف المُبكّر لسرطان الثدي بمنطقة، راس العيون التابعة لولاية باتنة، وذلك بحضور مُمثلي مؤسسة Ooredoo، وأعضاء جمعية “وين نلقى”.

هذه الحملة التي تحت شعار “كلنا معنيون “، وُجّهت لنساء مختلف مناطق ولاية باتنة، للقيام بالكشف المبكر لسرطان الثدي وذلك بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية التي خصصت لهذه العملية التحسيسية.

و خلال هذه العملية للكشف المبكر التي جرت تحت إشراف أطباء المؤسسة العمومية للصحة الجوارية براس العيون، استفادت النساء اللائي تأكدت إصابتهن بعد خضوعهن للكشف المبكر من تكفل لاحق وكذا من مرافقة طبية نفسانية.

جدير بالذكر ان Ooredoo أطلقت حملة تحسيسية حول أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي، وذلك من خلال بعث رسائل نصية قصيرة للنساء، ذات المحتوى: ” تلتزم Ooredoo بمكافحة سرطان الثدي. تحرّكوا بسرعة، وقوموا بالكشف”

من خلال هذه المبادرة المواطنة، أكّدت Ooredoo عن إرادتها في مرافقة النساء الجزائريات في مكافحة سرطان الثدي.

شرف الدين عبد النور

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