بالصور/ هكذا يعمل أمن العاصمة على تأمين مختلف التظاهرات الرياضية الوطنية و الدولية

عملت مختلف المصالح العملياتية لأمن ولاية الجزائر، على تأمين مختلف التظاهرات الرياضية الوطنية منها والدولية، من خلال اتخاذها كافة التدابير والإجراءات لتوفير الأمن وضمانه، حيث تعمل هاته الاخيرة على ضمان سيرورة الملاعب ومجريات المقابلات، عبر مختلف الملاعب سواء الملاعب بلدية ،الجوارية و الاولمبية، من خلال تشكيل أمني يعمل على تأمين المقابلات الرياضية.

و لتعزيز وإنجاح هذه التظاهرات الرياضية، يتم حسب بيان خلية الاتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، تأمين مداخل ومخارج المدينة، عبر مختلف المسالك المؤدية إلى الملاعب على غرار إجراءات أمنية استباقية تتعلق بتأمين والتطهير الشامل من خلال تنظيم الحركة المرورية، وتسهيل سيولتها عبر كافة الطرق، مع وضع تشكيل أمني مكون من قوات شرطية تابعة لمختلف المصالح مكونة من وحدات الجمهورية للأمن، المصلحة الولائية للأمن العمومي، الفرقة العملياتية لمختلف مصالح أمن المقاطعات الإدارية، فرق الشرطة القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية.

شرف الدين عبد النور

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