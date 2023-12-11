بالصور/عون يشرف بوهران على تدشين مصنع فيات للمركبات

أشرف اليوم، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون على تدشين أول مصنع للسيارات السياحية والنفعية لعلامة فيات، بالمنطقة الصناعية طفراوي، رفقة والي ولاية وهران وبحضور الرئيس المدير العام لمجمع ستيلانتيس المالك لعلامة فيات، كارلوس تفاريس.

و خلال كلمته الافتتاحية أشاد الوزير عون، بأهمية المشروع الذي يندرج في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة بين الجزائر وإيطاليا في قطاع الصناعة الميكانيكية.

كما كشف علي عون، أن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني تسعى من خلال رؤيتها الاستراتيجية الجديدة إلى وضع أسس قوية لتطوير شعبة صناعة السيارات بالشراكة مع شركاء ذوي خبرة كبيرة في هذا المجال، حيث أكد الوزير على ضرورة وضع قاعدة من المؤسسات المناولة لتحقيق الادماج المحلي من خلال تثمين المواد الأولية الوطنية.

و يتربع المشروع، حسب وزير الصناعة، على مساحة 40 هكتار يتوفر على جميع الشروط اللازمة، حيث تصل قدرته الإنتاجية إلى 50.000 سيارة نهاية سنة 2024، و 90.000 سيارة نهاية سنة 2026، كما سيوفر المشروع 509 منصب شغل مع نهاية سنة 2023، وتصل إلى 1200 منصب شغل نهاية سنة 2026.

وفي الختام أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أن إطلاق هذا المشروع سيتبعه إطلاق مشاريع أخرى تستجيب لنفس مقاييس الإدماج والقيمة المضافة، مؤكدا أن جذب المستثمرين الأجانب لصناعة السيارات هو أولوية من أولويات قطاع الصناعة اليوم، وهو أمر أساسي لدعم مختلف القطاعات والرفع من الإقتصاد الوطني، من أجل كسب الخبرات وتكوين اليد العاملة المؤهلة، لأن الجزائر تمتلك اليوم كل المؤهلات والإمكانيات التي تجعل منها قطبا صناعيا بامتياز وبوابة للتصدير إلى إفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي، حسب الوزير.

كما تم التوقيع على طلب إبداء الرغبة لتوسيع المشروع الصناعي ستيلانتيس في الجزائر بين وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وستيلانتيس أوروبا، من أجل رفع طاقة إنتاج المصنع مع ضرورة التقيد بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها.

كما تم تسليم أول سيارة فيات من صنع جزائري.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...