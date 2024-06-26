بالصور/ سوناطراك تشارك في فعاليات الطبعة الـ55 لمعرض الجزائر الدولي

تشارك سوناطراك بفروعها، في فعاليات الطبعة الـ55 لمعرض الجزائر الدولي، التي تنظمها الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “سافاكس”، بقصر المعارض الصنوبر البحري، بالجزائر العاصمة، حيث تنظم هذه الطبعة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تحت شعار “جسر للتبادل وفرص الشراكة والاستثمار”.

و يشهد هذا المعرض، مشاركة نحو 700 عارض وطني وأجنبي، ويُنتظر أن تستقطب فعالياته المتواصلة إلى غاية 29 جوان الجاري، ما لا يقل عن 400 ألف زائر، كما يضم برنامجا ثريا من الندوات واللقاءات الاقتصادية يشمل مختلف القطاعات الاقتصادية الصناعية والفلاحية والخدماتية.

و تُعدّ مشاركة شركة سوناطراك وفروعها في معرض الجزائر الدولي الـ55 مناسبة مميزة للتعريف بأنشطتها المتعددة والمتكاملة التي تمتد عبر سلسلة قيم المحروقات، وفرصة لإبراز إسهاماتها الإنتاجية والصناعية التي تلعب دورا محوريا ورائدا في تعزيز النسيج الاقتصادي والصناعي الوطني كونها قاطرة للاقتصاد الوطني.

شرف الدين عبد النور