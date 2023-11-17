بالصور/ المرصد الوطني للمجتمع المدني يشارك في الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

شارك المرصد الوطني للمجتمع المدني في أشغال الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة اليونيسكو UNESCO، التي تدور فعالياتها في الفترة الممتدة من 07 الى 22 من نوفمبر الجاري، بباريس – فرنسا.

و كان المرصد ممثلا خلال فعاليات هذه الأشغال، بكل من الأعضاء، وسيلة لبيض في لجنة الاعلام و الاتصال، سعاد تاقدة في لجنة العلوم الدقيقة، صالح خشخوش في لجنة العلوم الانسانية و الاجتماعية، و كذا فايزة رياش، و أحمد بن خلاف في لجنة الثقافة.

و يعتبر المؤتمر فرصة لإبراز جهود الجزائر في مجالات تخصص اليونيسكو أمام البلدان الأعضاء و بحضور العديد من نشطاء المجتمع المدني و ممثلي الحكومات و الهيئات الدولية.

كما تناول المؤتمر مواضيع عديدة و متنوعة على غرار التراث الوثائقي والرقمي، البرنامج الدولي للاعلام وإستعمال اللغات، الابتكار والاستفادة من الذكاء الاصطناعي، إشراك الشباب وترقية دور المرأة، ترقية حقوق الفنان في قطاع الثقافة وعلم البحار والمحيطات و غيرها من المواضيع المهمة، حسب بيان المرصد الوطني للمجتمع المدني.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...