بالشراكة مع جمعية “وين نلقى”… Ooredoo تنظم حملة تحسيسية واسعة حول الكشف المبكر لسرطان الثدي

أطلقت Ooredoo بالشراكة مع الجمعية الوطنية لمساعدة المرضى (وين نلقى)، وتزامنا مع نشاطات “أكتوبر الوردي”، حملة تحسيسية واسعة حول الكشف المبكر لسرطان الثدي.

و تحت شعار “كلنا معنيون”، يُنظّم هذا البرنامج الذي يمتد طوال شهر أكتوبر، عبر ثلاثة مراحل ويشمل عدة ولايات من الوطن، على غرار الجزائر العاصمة، تيبازة، باتنة، عين الدفلى، البويرة، وهران، المسيلة، تيارت، غليزان، المدية وبرج بوعريريج.

حيث التزمت Ooredoo بمرافقة جمعية (وين نلقى) في برنامجها الخاص بإطلاق القوافل الطبية من أجل التحسيس وإجراء الكشف المبكر لسرطان الثدي، وتنظيم دورات تكوينية طبية تسمح بتحيين المعارف حول هذا المرض وكذا ضمان المرافقة النفسانية والتكفل الطبي للنساء اللائي تأكدت إصابتهن بهذا المرض.

علاوة على ذلك، أطلقت Ooredoo حملة تحسيسية حول أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي وذلك من خلال بعث رسائل نصية قصيرة للنساء، تمثلت في، “تلتزم Ooredoo بمكافحة سرطان الثدي. تحرّكوا بسرعة، وقوموا بالكشف”.

بهذه المناسبة، صرّح المدير العام لـ Ooredoo روني طعمه، “ككل سنة، تحتفيOoredoo بأكتوبر الوردي المخصص لمكافحة سرطان الثدي من خلال إطلاق حملة تحسيسية واسعة حول الكشف المبكر لسرطان الثدي لفائدة النساء الجزائريات. تندرج هذه العملية القيّمة ضمن استراتيجية المسؤولية المجتمعية لـ Ooredoo والتي تهدف الى تحسيس النساء حول أهمية اللجوء إلى الكشف المبكر مساهمة بذلك في الوقاية من السرطان”.

و أضاف، “اغتنم هذه الفرصة لأؤكد عن التزام Ooredoo في مواصلة عملياتها التحسيسية بالتعاون مع شريكنا التقليدي جمعية (وين نلقى) قصد السماح بالقيام بالكشف المبكر والتقليل بذلك من مخاطر هذا المرض”.

من جهته، صرح رئيس الجمعية الوطنية لمساعدة المرضى (وين نلقى)، كريم إباشيرن، ” تتقدم الجمعية الوطنية لمساعدة المرضى بشكرها لمؤسسة Ooredoo على التزامها المعهود في دعم المشاريع الخيرية، بما فيها الطبية والاجتماعية، التي أطلقتها الجمعية لفائدة المرضى والأشخاص المسنين”.

و تابع إباشيرن، “من خلال إطلاق هذه الحملة التحسيسية للكشف المبكر لسرطان الثدي، نهدف الى توعية أمهاتنا واخواتنا حول أهمية الكشف المبكر بصفة منتظمة وذلك من أجل مكافحة هذا المرض. كما نتطلع إلى مواصلة العمل المشترك والدائم من اجل تطوير ودعم المشاريع الخيرية التي تطلقها الجمعية”.

للإشارة، وقعت كل من Ooredoo مع جمعية (وين نلقى) سنة 2021 على عقد شراكة، حيث أطلقا بموجبه العديد من العمليات التحسيسية للكشف المبكر لسرطان الثدي.

و تعلق الامر بعملية الكشف عن سرطان الثدي في المناطق النائية من الوطن، على غرار منطقة إديس (دائرة أولاد سيدي إبراهيم) بولاية المسيلة، والتي نظمت سنة 2022.

للتذكير، نظمت Ooredoo سنة 2021 بالشراكة مع الجمعية الوطنية لمساعدة المرضى “وين نلقى”، الحملة التحسيسية “حياة” من خلال إطلاق قافلة جابت عدة ولايات الوطن لإجراء فحوصات لدى أطباء متطوعين مختصين في أمراض الثدي وذلك بمراكز الأشعة الطبية الشريكة لفائدة النساء التي يتعدى سنهن 35 سنة.

شرف الدين عبد النور

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