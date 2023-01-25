باثيلي يشيد بجهود الجزائر لتسوية النزاع الليبي

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باثيلي، عقب استقباله من طرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, التزام الجزائر من أجل وضع حد للأزمة الليبية٬ معبرا عن شكره نظير الجهود المبذولة لتسوية النزاع القائم.

و شدد ذات المتحدث٬ على على ضرورة التزام كل الأطراف المعنية, بدءا بليبيا لوضع حد لهذه الأزمة٬مضيفا بأن الأزمة في ليبيا لم تعرف أي تطور مبحوظ٫ داعيا الى توحيد الصوت و دعم المسار الذي يفضي الى استقرار ليبيا.

حورية سعداوي

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