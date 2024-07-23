انطلاق الملتقى الدولي حول الثورة الجزائرية في بعدها الإفريقي

نظمت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق اليوم، بفندق الأوراسي (الجزائر العاصمة) بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وبمشاركة الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية(AIARA)، ملتقى دوليا يدوم إلى غاية يوم غد الأربعاء، بعنوان: “الجزائر وإفريقيا ذاكرة مشتركة، مصير واحد ومستقبل واعد”.

ويهدف هذا الملتقى إلى استحضار الذاكرة الافريقية المشتركة من خلال إبراز عمق ومجد الروابط التاريخية بين الجزائر وأفريقيا للتأكيد بأن افريقيا الفضاء الجيوسياسي الأنسب لممارسة دبلوماسيتها ونشاطها الخارجي، تثمين دور البعد الروحي والديني المشترك في ربط أواصر الثقة في العلاقات الافريقية ولم الشتات الإفريقي، الحث على ضرورة السعي المشترك لتوطين الجهود الرامية لاستنباب السلم والأمن في إفريقيا كمعطى أساسي للتصدي للأخطار الأمنية المتعددة الأبعاد والمستويات.

كما يسعى هذا الحدث أيضا لدعم التنمية الاقتصادية من خلال التأكيد على التنسيق المشترك بخلق شراكات اقتصادية دائمة، التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود القارية من أجل الإصلاح المؤسساتي ودعم البرامج المسطرة في إطار الاتحاد الإفريقي من أجل التنمية والنهوض، بالعمل القاري المشترك.

شرف الدين عبد النور