انطلاق أولى الاجتماعات التحضيرية لقمة الجزائر

انطلقت اليوم الأربعاء، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أولى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ31 التي تستضيفها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر.

وحسب موقع الإذاعة الجزائرية، فقد استهلت التحضيرات باجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، اليوم الأربعاء، وتستمر إلى غاية الخميس. للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة.

فيما سيلتئم اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بعد غد الخميس.

كما سيكون يوم 28 أكتوبر، اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، ثم اجتماع وزراء الخارجية يومي 29 و30 من الشهر نفسه. وذلك قبيل انعقاد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة يومي الفاتح والثاني نوفمبر القادم.

وحسب المصدر تأتي القضية الفلسطينية في صدارة جدول أعمال اجتماعات القمة التي سيتم مناقشتها. إضافة إلى ملفات أخرى كالأمن الغذائي والطاقة. كما من المقرر أن تبحث في عدد من مشاريع القرارات التي تعكس إرادة عربية مجددة بهدف تحقيق الاستقرار والتنمية للشعوب العربية.

كما ستكون فرصة للم الشمل العربي ومحطة جديدة لدعم القضية الفلسطينية، خاصة بعد التوقيع على “إعلان الجزائر”. المنبثق عن “مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية” الذي احتضنته الجزائر من 11 الى 13 أكتوبر الجاري. والذي سيكون بمثابة أرضية صلبة لتحقيق الوحدة بين مختلف الفصائل الفلسطينية.

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هذا وقد ابرزت الجزائر جاهزيتها لعقدها والعمل على إنجاح ملفات أخرى كالتنمية والتعاون والأمن والاقتصاد فضلا عن التأكيد على ضرورة ربط الأمن القومي العربي بإقامة دولة فلسطينية. وإعادة ربط هذا المسار بالسياسة العربية.

خاصة أن الحدث فرصة لتوحيد المواقف وتقاسم وجهات النظر وتقريبها والاستثمار في نقاط التقاطع والقواسم المشتركة، يضيف المصدر.

ليديا كبيش

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