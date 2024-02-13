الوقوف على أهم الانجازات والمشاريع الحالية والمستقبلية بين الجزائر و تركيا

الوقوف على أهم الانجازات والمشاريع الحالية والمستقبلية بين الجزائر و تركيا

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، بمقر دائرته الوزارية، وفدا برلمانيا تركيا، بقيادة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني الكبير بالجمهورية التركية، فؤاد أوكتاي، الذي يقوم بزيارة رسمية الى الجزائر، وهذا بحضور سفيرة تركيا بالجزائر، و إطارات من الوزارة في مجال الطاقة والمناجم.

و استعرض الطرفان خلال هذا اللقاء، حسب ما أفاد به بيان وزارة الطاقة، حالة علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الموصوفة بالممتازة في مجال الطاقة والمناجم وآفاق تعزيزها، وكذا الوقوف على أهم الانجازات والمشاريع الحالية والمستقبلية، خاصة منذ انعقاد أعمال اللجنة المشتركة الجزائرية التركية الحادية عشرة، ومنتدى رجال الأعمال المخصص للطاقة والمناجم في سنة 2021، بالجزائر العاصمة.

كما ثمّن وزير الطاقة والمناجم، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني الكبير بالجمهورية التركية، الشراكة المهمة التي تربط بين شركات القطاع على غرار مجمعات سوناطراك وسونلغاز وسونارام، والشركات التركية بوتاش ورونيسانس وتوسيالي وأوزمرت، ولاسيما في مجالات تسويق الغاز، البتروكيمياويات، وكذا استغلال وتحويل خامات الحديد بمناجم غارا جبيلات والونزة.

كما نوّه الطرفان بفرص وإمكانيات الاستثمار والشراكة بين مؤسسات البلدين في قطاع الطاقة عامة وفي مجال المحروقات بالجزائر وخارجها، لاسيما على المستوى الافريقي.

كما ناقش الطرفان أوجه التعاون الأخرى، المرتبطة بتبادل الخبرات و الاستثمار والشراكة في قطاع المناجم ، وتمس مجال البحث الجيولوجي والاستكشاف والاستغلال وإنتاج المواد المعدنية بالجزائر، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد في الجزائر والذي يتضمن العديد من التسهيلات والتحفيزات للمتعاملين الأجانب.

وبهذه المناسبة، أعرب فؤاد أوكتاي، عن ارتياحه لجودة العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين وكذا بين شركات البلدين، وأكد مجددا التزام الجانب التركي بتعزيز وجوده في الجزائر، من خلال الاهتمام الذي أبدته الشركات التركية في خلق مشاريع استثمارية وشراكات متبادلة المنفعة مع الشركات الجزائرية مع نقل الخبرة والتكوين في العديد من مجالات التي تمس على الخصوص قطاع الطاقة والمناجم.

شرف الدين عبد النور

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