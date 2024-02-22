الوزير بداري يدشن مجمعا رقميا بجامعة باتنة 2

22 فبراير، 2024

قام اليوم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، بتدشين المجمع الرقمي بجامعة باتنة 2 “الشهيد مصطفى بن بولعيد”، و ذلك في إطار زيارة العمل و التفقد التي يقوم بها الوزير بداري إلى الولاية.

و يحتوي مجمع الرقمنة، على مركز تقنية المعلومات،
مركز المعلومات، وحدة الحساب المكثف hpc, وحدة المراقبه الرقمية، كما يضم قاعة المحاضرات أولى  50 الف مقعد، و قاعة محاضرات ثانية، بسعة 50 الف مقعد، وكذا قاعة محاضرات، ب170 مقعد، إضافة إلى إذاعة رقمية،  و قاعة تشريفات، قاعة التعليم عن بعد خاصة بالاساتذة.

كما يتوفر المجمع على مخبر ذكاء اصطناعي 20 ألف مقعد، قاعة تدريس ب50 الف، قاعة اجتماعات 12 مقعد، مكتل مدير المخبر، قاعة المطالعة الرقمية 200 مقعد، قاعة التعليم عن بعد خاصة بالطلبة.

شرف الدين عبد النور

22 فبراير، 2024

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