الوزير الأول يلتقي رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا بواشنطن

16 ديسمبر، 2022

التقى الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان،على هامش افتتاح القمة الأمريكية الإفريقية بواشنطن، مع رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا، محمد يونس المنفي، حسب بيان للخارجية.

وقد شكل اللقاء فرصة للتنويه بعلاقات الأخوة والتضامن التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.

وأضاف البيان أنّ الطرفان استعرضا آخر التطورات في ليبيا وآفاق حل الأزمة الليبية على أسس الحوار والمصالحة الوطنية، بعيدًا عن التدخلات الأجنبية، وبما يحفظ وحدة ليبيا وسلامتها ومصالحها.

ش.ن

16 ديسمبر، 2022

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