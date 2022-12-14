الوزير الأول يلتقي بواشنطن رؤساء شركات أمريكية وأعضاء بالكونغرس

أجرى الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بواشنطن لقاءات ثنائية مع رؤساء شركات أمريكية وأعضاء في الكونغرس الأمريكي.

واستقبل بن عبد الرحمان الرئيس التنفيذي للإستراتيجية في شركة هيكايت اينرجي، ديفيد ويلهام، حيث تطرق معه إلى الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الجزائر في حقل الطاقات المتجددة وخطط الحكومة لتطويرها خلال السنوات المقبلة، مع الاستفادة من خبرة وتجربة الشركات الأمريكية وتقنياتها الجديدة في هذا المجال.

كما استقبل رئيس فرع الاستكشاف والإنتاج بشركة شيفرون للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب أمريكا، كلاي نف. حيث تم استعراض مشاريع التعاون بين البلدين في مجال الطاقة ونماذج الشراكة والاستثمار التي يتطلع الطرفان إلى تجسيدها.

وحرص الوزير الأول، خلال لقاءاته مع المتعاملين الاقتصاديين الأمريكيين على إبراز جاذبية الاستثمار ومناخ الأعمال الجديد بالجزائر والمزايا والتحفيزات التي يتيحها.

وفي ذات السياق، استقبل بن عبد الرحمان عضو الكونغرس الأمريكي، تروي نهليسن. حيث سمح اللقاء بالتطرق إلى العلاقات الجزائرية -الأمريكية وسبل تعزيزها في شتى المجالات الاقتصادية. لاسيما من خلال تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...