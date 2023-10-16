الوزير الأول يعرض بيان السياسة العامة للحكومة غدا الثلاثاء على أعضاء مجلس الأمة

الوزير الأول يعرض بيان السياسة العامة للحكومة غدا الثلاثاء على أعضاء مجلس الأمة

من المنتظر أن يعرض الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بيان السياسة العامة للحكومة غدا الثلاثاء على أعضاء مجلس الأمة.

وحسب بيان لمجلس الأمة، فإن رئيس المجلس صالح قوجيل ترأس اجتماعاً لمكتب المجلس، موسّعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، كُرّس لضبط مشروع الرزنامة الزمنية للجلسات العلنية لمجلس الأمة في الفترة ما يبن 17 و19 أكتوبر 2023، والتي ستخصص لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة.

وتقرّر خلال هذا الاجتماع، استئناف الجلسات العامة، ابتداءً من منتصف نهار الثلاثاء 17 أكتوبر، بتقديم بيان السياسة العامة للحكومة من طرف الوزير الأول، يليها بعد زوال نفس اليوم تدخلات أعضاء المجلس.

هذا وتتواصل التدخلات يوم الأربعاء 18 أكتوبر، فيما ستخصص الجلسة العامة لصبيحة الخميس 19 أكتوبر 2023 لتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية

في حين تكون هذه الجلسة متبوعة بردّ الوزير الأول، على الانشغالات والتساؤلات المعبّر عنها من طرف أعضاء المجلس على أن تُختتم الجلسة بإصدار لائحة بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة.

كما أكد مكتب المجلس أن الجزائر الجديدة تتلمّس طريقها نحو تعزيز العمل الديمقراطي وتمضي قُدماّ في الوعي الوطني الرصيـن وترسيخ قيم الـمواطنة واستعادة الثقة، وتحرص على استقلالية قرارها السياسي والاقتصادي.

وثمن المجلس التوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الأخير، المنعقد أمس الأحد 15 أكتوبر الجاري، والذي يحرص جهد الإمكان على ضمان الاستقلالية المالية في خضم المتغيرات التي تعرفها الأسواق الدولية اقتصادياً وسياسياً.

في حين دعا المكتب إلى تعزيز ومضاعفة الفهم والوعي والإدراك بأهمية تقوية الجبهة الداخلية باعتباره السلاح الذي به نقوى على مواجهة التحديات ومغالبتها.

ليديا كبيش

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