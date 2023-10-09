الوزير الأول يعرض بيان السياسة العامة للحكومة في هذا التاريخ

الوزير الأول يعرض بيان السياسة العامة للحكومة في هذا التاريخ

من المنتظر أن يقوم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بعرض بيان السياسة العامة للحكومة غذا الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني.

ويستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، يوم غد على الساعة التاسعة صباحا. بجلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة بيان السياسة العامة للحكومة من قبل الوزير الأول.

وللاشارة ستتواصل مناقشة بيان السياسة العامة أيام الأربعاء، الخميس، السبت والأحد الموالية. حيث سيفسح المجال للوزير الأول من أجل الرد على انشغالات النواب يوم الإثنين في جلسة عامة تعقد في الساعة التاسعة 9:00 صباحا

رمزي أحمد توميات

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