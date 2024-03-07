الوزير الأول يستقبل المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

7 مارس، 2024

إستقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم، بقصر الحكومة، شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

و تناولت المحادثات، حسب بيان مصالح الوزير الأول، واقع وآفاق التعاون بين الجزائر ومنظمة الأغذية والزراعة، مع تجديد الإرادة المشتركة للعمل على ترقية التعاون في إطار المشاريع الثنائية لدعم وتطوير قطاع الفلاحة.

و نوّه المدير العام، بالمناسبة، عاليا، بما حققته الجزائر من إنجازات في القطاع الفلاحي، بفضل التدابير والإصلاحات التي اتخذها رئيس الجمهورية، من أجل النهوض بقطاع الفلاحة وتطويره، بما سمح بتحقيق الأداء الاستثنائي الذي سجلته منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي في التصنيف العالمي للأمن الغذائي، الذي حازت فيه الجزائر على المرتبة الأولى إفريقيا، والمرتبة 54 من ضمن 113 دولة مصنفة.

كما استعرض الجانبان، تداعيات العدوان الهمجي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، لاسيما في قطاع غزة، من قبل الاحتلال الذي أصبح يستخدم التجويع كوسيلة لإبادة الشعب الفلسطيني.

هذا وقد جرى اللقاء بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة.

شرف الدين عبد النور

7 مارس، 2024

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