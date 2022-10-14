الوزير الأول يستقبل الرئيس المدير العام لـمجمع ستيلونتيس لصناعة السيارات

14 أكتوبر، 2022

استقبل الوزير الأول،  أيمن بن عبد الرحمان، أمس الخميس، بقصر الحكومة، كارلوس تفاريس، الرئيس المدير العام لـمجمع ستيلونتيس لصناعة السيارات (STELLANTIS)، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر بمناسبة التوقيع على اتفاق إطار يتضمّن تطوير النشاط الصناعي للمركبات وتصنيع سيارات للعلامة الإيطالية “فيات” (FIAT) في الجزائر، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.

ويندرج هذا المشروع في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية المتميزة القائمة بين الجزائر وإيطاليا وتجسيداً لـمخرجات القمة الرابعة للحكومات الجزائرية- الإيطالية التي انعقدت بالجزائر العاصمة في 18 جويلية 2022.

ش.ن

14 أكتوبر، 2022

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