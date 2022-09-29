الوزير الأول يدعو الجوية الجزائرية الى ضرورة الاعتراف بتسجيل نقائص على مستوى الخدمات

الوزير الأول يدعو الجوية الجزائرية الى ضرورة الاعتراف بتسجيل نقائص على مستوى الخدمات

أكد اليوم الخميس، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان على ضرورة الاعتراف بتسجيل نقائص على مستوى الخدمات، مضيفا بالقول:” وهو ما يتعين على المؤسسات الوطنية للنقل تداركه لمواكبة النهضة التي نريد بعثها لتوطيد تواجدنا إفريقيا ومع الدول الشقيقة”.

وأوضح بن عبد الرحمان، في كلمة له مع مدير الجوية الجزائرية، على هامش الصالون الدولي للسياحة، أن الجزائر تراهن على التواجد في أعماق أفريقيا وتوطيد العلاقات خاصة مع الدول الشقيقة ورفع عدد الرحلات وفتح خطوط جديدة سواء جويا أو بحريا.

وقال ذات المتحدث: “نرجو من الخطوط الجوية الجزائرية أن تساير هذه النهضة وأن تواكب نوعية الخدمات”، داعيا إلى الاعتراف بوجود نقائص .

وتابع الوزير الأول قائلا: “الاعتراف بالنقص فضيلة والعمل على تدارك النقائص على مستوى كل الخدمات هو ما يجب التركيز عليه”

كما دعا بن عبد الرحمان عمال مؤسسات النقل البحري والجوي إلى التجند للحفاظ على جودة الخدمات مهما كانت الظروف.

رمزي أحمد توميات

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