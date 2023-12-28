الوزير الأول: “رئيس الجمهورية أولى اهتماما خاصا بتنويع الاقتصاد الوطني”

قال الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم، خلال لقاءه بفعاليات المجتمع المدني بولاية تندوف، من أجل الإعلان عن البرنامج التكميلي، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أولى اهتماما خاصا بتنويع الاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية للمحروقات، من خلال إستراتيجية يحظى فيها تطوير قطاع المناجم بمكانة أساسية.

و أشار الوزير الأول في كلمته، إلى أنّ استغلال مشروع غارا جبيلات والذي سيتم إنجازه في شكل مدينة منجمية متكاملة، سيسمح بالاستغلال الأمثل للثروة الهامة في هذا المجال، مضيفا أن هذا المشروع سترافقه دينامكية اقتصادية خلاقة للثروة.

كما تابع العرباوي كلمته، قائلا أن رئيس الجمهورية حرص على تفادي تصدير المواد الأولية في شكلها الخام بصفة نهائية وتعزيز الاستثمارات التحويلية من أجل خلق القيمة المضافة ورفع مردودية المشروع.

و قال الوزير الأول، “يضاف إلى ذلك المشروع لتطوير شبكة السكة الحديدة الذي سيربط مدينة تندوف ببشار وصولا إلى منجم غارا جبيلات والذي يشكل أحد ركائز التصور الاستراتيجي المتكامل للسيد رئيس الجمهورية”

كما كشف الوزير الأول أن هناك مشروع لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاوات، و ذلك لتأمين الحاجيات الطاقوية لهذا المنجم والمناطق المحيطة به.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...