الوزير الأول: الثورة التحريرية وضعت حدّا لأسطورة جيش الاحتلال الذي لا يقهر

1 نوفمبر، 2022

أكد اليوم الثلاثاء، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ان اندلاع الثورة المجيدة، غيّر مجرى تاريخ الجزائر ووضع حدًا لأسطورة جيش الاحتلال الذي لا يقهر، فإرادة الجزائريين أسقطت جدران المستحيل.

وجاء ذلك في رسالة للوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، بمناسبة إحياء الذكرى 68 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة.

وأكد بن عبد الرحمن، أن هذا الإرث الوطني المتشبع بالتضحيات والنضال والصمود والإيمان بالذات، هو سلاحنا اليوم في معركتن، وذلك لتحقيق ثورة اقتصادية وتجسيد أهداف البرنامج التنموي الجديد المنبثق عن الالتزامات الأربعة والخمسون للرئيس الجمهورية لبناء جزائر جديدة.

وأضاف ذات المتحدث بالقول :ان هذا التحدي الذي يحتاج لكل أبناء وطننا المفدى سيمكننا من مواصلة مسار الإصلاحاتوتعميقها وتنشيط الاستثمار وتسخير كل قدراتنا لإرساء اقتصاد متنوع يلبي حاجياتنا في كل المجالات، ويضمن ديمومة خيارات الدولة.

كما تابع الوزير الأول قائلا :”وها هي الجزائر، في تاريخ أول نوفمبر الخالد، تلم شمل الأخوة العرب، في مؤتمر قمة الجامعة العربية، لتكون المناسبة مناسبتين والاحتفال احتفالين”.

رمزي أحمد توميات

1 نوفمبر، 2022

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