اكدت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، أن الموقف الجديد المعبر عنه من قبل رئيس الحكومة الاسبانية بخصوص الصحراء الغربية، يعد انحيازا للاحتلال ولانتهاك الشرعية الدولية من قبل المغرب.

ودعت الهيئة في بيان لها الشعب الصحراوي الى رص الصفوف وتدعيم الوحدة الوطنية وتجاوز كافة العقبات مهما كانت، وذلك تلبية لما تمليه علينا المصلحة الوطنية العليا في هذا الوقت الدقيق من تاريخ كفاح شعبنا المجيد.

وما تتطلبه المرحلة الدقيقة للوقوف بحزم وثبات أمام المؤامرات والتحديات الخطيرة التي باتت تهدد المشروع الوطني والقضية الوطنية برمتها، تضيف الهيئة.

رمزي أحمد توميات

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