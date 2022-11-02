المنقوش تعرب عن أملها في اعتماد الكثير من القرارات المهمة ضمن إعلان الجزائر

المنقوش تعرب عن أملها في اعتماد الكثير من القرارات المهمة ضمن إعلان الجزائر

ثمنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، في تصريح للصحافة ظروف سير أشغال إفتتاح قمة الجزائر و التي تميزت بتنظيم “محكم”.

وأعربت المنقوش أن أملها في اعتماد الكثير من قرارات المهمة ضمن “إعلان الجزائر” خلال الجلسة الختامية اليوم الأربعاء.

و قالت ذات المتحدثة: “نحن في أزمة و خلافات سياسية. لكن ليبيا تتعافى و تتطلع الى تنظيم انتخابات للوصول الى الاستقرار السياسي الذي يطمح اليه الشعب الليبي”.

أما عن ذكرى اندلاع الثورة التحريرية، فهنأت وزيرة الخارجية الليبية الجزائر حكومة و شعبا بهذه المناسبة التي يفتخر بها كل عربي.

رمزي أحمد توميات

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