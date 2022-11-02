المنقوش تعرب عن أملها في اعتماد الكثير من القرارات المهمة ضمن إعلان الجزائر
ثمنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، في تصريح للصحافة ظروف سير أشغال إفتتاح قمة الجزائر و التي تميزت بتنظيم “محكم”.
وأعربت المنقوش أن أملها في اعتماد الكثير من قرارات المهمة ضمن “إعلان الجزائر” خلال الجلسة الختامية اليوم الأربعاء.
و قالت ذات المتحدثة: “نحن في أزمة و خلافات سياسية. لكن ليبيا تتعافى و تتطلع الى تنظيم انتخابات للوصول الى الاستقرار السياسي الذي يطمح اليه الشعب الليبي”.
أما عن ذكرى اندلاع الثورة التحريرية، فهنأت وزيرة الخارجية الليبية الجزائر حكومة و شعبا بهذه المناسبة التي يفتخر بها كل عربي.
رمزي أحمد توميات