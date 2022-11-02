المنفي: الأمة العربية كانت بحاجة إلى انعقاد قمة الجزائر

شدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، على أن الأمة العربية كانت بحاجة إلى انعقاد القمة العربية الـ31 بالجزائر التي ستكون ناجحة لأنها تعقد بأرض طاهرة إرتوت بدماء الشهداء.

وقال المنفي في تصريح للصحافة عقب اختتام الجلسة الإفتتاحية لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة :” أن الأمة العربية كانت بحاجة إلى هذه القمة التي ستكون ناجحة.

لأنها تعقد بأرض طاهرة ارتوت بدماء الشهداء. لاسيما و أنها تتزامن مع الفاتح نوفمبر تاريخ إندلاع ثورة التحرير المباركة، يضيف ذات المتحدث

ولفت رئيس المجلس الرئاسي الليبي الى أنه تمت مناقشة عدة نقاط في الإجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب و التي ستحقق إصلاحات عدة لصالح الأمة العربية في حال تم تبنيها.

كما عبر المنفي عن تهانيه للشعب الجزائري ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة ذكرى الفاتح نوفمبر، معبرا عن يقينه بنجاح قمة لم الشمل و ان تنعكس مخرجاتها على الوضع في ليبيا بشكل ايجابي.

ليديا كبيش

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