المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين: إجتماع للّجنة الوطنية للسمعي البصري

إنعقد بالمقر الوطني للمنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، اليوم، اجتماع للجنة الوطنية للسمعي البصري، بحضور عدد من الصحافيين ممثلين عن مختلف المؤسسات العمومية والخاصة.

وتم خلال الاجتماع، حسب بيان المنظمة الوطنية، الإشادة بالأدوار التي تقوم بها المنظمة منذ نشأتها، من خلال مساعيها للرقي بالأداء الصحفي المحترف عبر برامج التكوين، وتعزيز الإلتزام بالضوابط المهنية وأخلاقيات الممارسة الصحفية، مثمنين اصدار ميثاق أخلاقيات الممارسة الصحفية خلال العملية الانتخابية.

وأجمع الحضور على أن الانتخابات الرئاسية المسبقة المزمع تنظيمها في 7 سبتمبر المقبل، تعد محطة هامة وحاسمة تستدعي من الصحافيين التجند لإنجاح هذا الموعد، المهم في تعزيز بناء مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، سليمان عبدوش، أن أبواب المنظمة مفتوحة لجميع الصحافيين في قطاع السمعي البصري، كما أن المنظمة في خدمة الأسرة الصحفية، مؤكدا أن اللجنة الوطنية للسمعي البصري تحضر برنامجا سنويا مهما لفائدة الصحافيين بهدف خلق المزيد من المساحات التشاركية بين الصحافيين للمساهمة سويا في الرقي بالقطاع بما يخدم الرسالة النبيلة للصحافة والاعلام، يضيف ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور