المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين ترفع انشغالات قطاع الإعلام إلى رئاسة الجمهورية

استقبل، الخميس، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية كمال سيدي سعيد، ممثلين عن المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، في نشاط هو الأول من نوعه، وذلك لنقل انشغالات الصحافيين والانصات إلى مشاكلهم التي تعيق أداء العمل الصحفي سواء في القطاعين العمومي أو المستقل.

وأفاد بيان وقّعه رئيس المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، سليمان عبدوش، أنّ اللقاء جرى بشكل مفتوح وتمّ التطرق فيه بشكل واسع إلى عديد المحاور الهامة والأساسية.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال على أن أبواب رئاسة الجمهورية مفتوحة والمديرية منفتحة على كل الاقتراحات التي تخدم القطاع، فيما أجمع ممثلو المنظمة الوطنية للصحافيين برئاسة سليمان عبدوش على أهمية دور الإعلام الوطني في الذود عن مصلحة الوطن ووحدته وسيادته، حسب ذات المصدر.

وأورد البيان أنّ هذا اللقاء جاء في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وحرصه الدائم على أهمية فتح أبواب الحوار مع مختلف الأطراف والشركاء والعمل على ضرورة إرساء قواعد الحوار والتشاور، وسعيا لتعزيز التواصل مع مختلف الفاعلين.

كوثر غريبي