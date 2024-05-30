المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين تشارك في الصالون الدولي الـ 23 للسياحة والأسفار

تشارك المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، في الصالون الدولي الـ23 للسياحة والأسفار، بقصر المعارض في الصنوبر البحري، حسب ما كشفته في بيانها اليوم، نظرا لكون الاعلام السياحي، وسيلة فعالة لترويج الوجهات السياحية وزيادة الإقبال على زيارتها، سواء كانت السياحة الموسمية والثقافة والدينية والعائلية والصحراوية/ الجنوب و الجنوب الأقصى والجبلية.

و يتماشى هذا، حسب ذات المصدر، مع وضع “خطة وجهة الجزائر”، التي ستعتمد على أقطاب التميز السياحي، وخطة جودة السياحة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تعد من إلتزامات رئيس الجمهورية في إلتزامه الـ 19، والخاص بتطوير قطاع السياحة الوطني.

وتعمل المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، من خلال مساهمتها في ترقية الإعلام والصحافة الوطنية، على بعث الإعلام السياحي، وجعله يتبوأ دورا هاما في تسليط الضوء على مختلف أنواع السياحة التي تزخر بها الجزائر، مما يساهم بشكل فاعل في جلب الانتباه المحلي والدولي لما تتوفر عليه الجزائر، من مقدرات سياحية ترقى لمستوى أقطاب سياحية.

كما تساهم المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، في تعزيز تقديم الصحافة ووسائل الإعلام الوطنية، لصورة إيجابية عن الوجهات السياحية الوطنية، والتحفيز على زيارتها وتجربتها، من خلال نشر وعرض الروبورتاجات والتقارير والأخبار وقصص الزوار وتجاربهم، للدفع بتشكيل صورة إيجابية عن هذه المزارات التي تعد عذراء ومشاريع أقطاب سياحية، تتطلع لإستثمارات سياحية مهمة.

و تعمل المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، على تحفيز المواطن الجزائري على استكشاف السياحة المحلية بالبلاد، بالإضافة إلى تنوير المتطلعين لاستكشاف الجزائر القارة، بمختلف البرامج السياحية المتاحة في مختلف المجالات السياحية التي تمكن من زيارات بخدمات محترفة، سواءً ارتبطت بالسياحة الموسمية، أو الثقافة أو الدينية أو العائلية أو الصحراوية في الجنوب والجنوب الأقصى، أو حتى السياحة الجبلية.

و تشارك المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، في الصالون الدولي الـ 23 للسياحة والأسفار، بقصر المعارض في الصنوبر البحري، في تقديم تغطيات إعلامية متكاملة ومتنوعة عن السياحة المحلية، تساهم في زيادة الوعي بأهمية السياحة المحلية، وجذب المزيد من الزوار، وهذا تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية في مجال الترويج للسياحة الوطنية، بدعم خلق توجه منظم لدى وسائل الإعلام الرقمية، في المساهمة للتسويق للسياحة الوطنية، والذي يتيح الوصول إلى جمهور واسع ومنتشر.

كما يعد الاعلام السياحي، أحد أهم عناصر المزيج التسويقي السياحي، لما له دور في الترويج بالأماكن والمقومات السياحية للبلد، والتعريف بها وذلك باستخدام كافة الوسائل الإعلامية من أجل دعم القطاع السياحي والنهوض به.

و يعتبر الاعلام السياحي، رافدا مهما في الدفع بالصناعة السياحية الوطنية، وفاعلا مهما محفزا للجمهور السياحي على اتخاذ القرارات السياحية، سواء تعلق الأمر بالإقبال على الوجهات السياحية، أو البرامج السياحية المختلفة، بالإضافة إلى تسليط الضوء لإرشاد الاستثمارات السياحية، فالمهمة الأساسية للإعلام السياحي نسج علاقة متينة تعزّز الثقة بين المؤسسات السياحية بخدماتها المختلفة والمواطنين والسواح بمختلف توجهاتهم و رغباتهم.

كما أن للإعلام السياحي دور حيوي في تعزيز الوعي بالوجهات السياحية وجذب السياح إليها، وتعزيز صناعة السياحة كمصدر رئيسي للدخل الوطني.

شرف الدين عبد النور