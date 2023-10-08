المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين: معركة طوفان الأقصى ملحمة أعادت إلى الواجهة العالمية قضية المسجد الأقصى

أصدر المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين بيانا حول معركة طوفان الأقصى معتبرا إياها بالملحمة التي أعادت إلى الواجهة العالمية قضية المسجد الأقصى، وما يتعرض له من استباحة وتدنيس صهيوني.

النص الكامل لبيان المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين:

إن الملحمة البطولية “طوفان الأقصى” قد أعادت إلى الواجهة العالمية قضية المسجد الأقصى، وما يتعرض له من استباحة وتدنيس صهيوني، وقضية الأسرى وما يعانونه من وحشية، وقضية القدس وما تتعرض له من تهويد، والقضية الفلسطينية عموما وما تتعرض له من مسلسل الخيانة من طرف الحكومات العربية والإسلامية.

لقد نقلت هذه الملحمة المشروع الفلسطيني من المقاومة إلى التحرير: من مقاومة الاحتلال إلى تحرير الأرض. بعد 50 سنة من نصر أكتوبر، وقد كان آخر نصر حققته الجيوش العربية على جيش الاحتلال الصهيوني. وبعد التخاذل والاستسلام والتطبيع والتيئيس، وبعد العديد من الخيانات الرسمية، تنتزع قوى المقاومة الشعبية الملتحمة مع شعبها، المبادرة من الحكومات المُطَبِّعة وجيوشها المنهزمة، لتضعها في أحضان الشعب الفلسطيني وكل الشعوب المسلمة، لاستكمال التحرير: تحرير المسجد الأقصى المبارك وتحرير القدس الشريف، وتحرير الأسرى الصامدين، وتحرير كل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

إن المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين وهو يؤكد على أهمية هذه العملية النوعية، وعلى بطولية كتائب القسام، فإنه يعلن للأبطال الفلسطينيين بأن أعضاءه من برلمانيي الدول العربية والإسلامية، يقفون معهم، ويدعمون المشروع الفلسطيني في جهوده المقاومة والتحريرية.

ويدعو كل قوى الأمة إلى انتفاضة شعبية، وهبات ثورية، لمساندة الشعب الفلسطيني ونصرة مقاومته، وحماية مقدساته.

كما يدعو المنتدى البرلمانيين إلى قيادة حركات شعوبهم المناصرة للمشروع الفلسطيني. واستصدار بيانات مساندة من برلماناتهم، والضغط على الحكومات لإيقاف كل أشكل التطبيع مع العدو الصهيوني، وتقديم كل أشكال الدعم والنصرة للمقاومة الفلسطينية، وللشعب الفلسطيني.

وأمام ردود الفعل الوحشية لقوات الاحتلال، فإن المنتدى يُحَمِّل المؤسسات الدولية مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني من توحش وعدوانية قوات الاحتلال.

وإذ نترحم على أرواح الشهداء الأبرار، وندعو للجرحى بالشفاء العاجل، فإننا نريد التأكيد على الحقيقة القرآنية الثابتة في ميزان الصراع مع الصهاينة: ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ﴾ التوبة:14.