المنتخب الوطني يحقق نقطة وحيدة في أولى خرجاته في كأس أمم أفريقيا أمام أنغولا

15 يناير، 2024

تعادل المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم، أمام نظيره الأنغولي، بهدف لمثله، في المباراة التي جرت بملعب السلام، ببواكي، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، لكأس الأمم الأفريقية التي تجري وقائعها بكوت ديفوار.

و كان الخضر السبّاقين لافتتاح باب التسجيل في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول، عن طريق المهاجم بغداد بونجاح، ليعدل بعدها منتخب أنغولا النتيجة عبر ركلة جزاء، في الدقيقة 68، سجلها المهاجم مابولولو، ليحقق المنتخب الوطني أولى نقاطه في البطولة.

شرف الدين عبد النور

15 يناير، 2024

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