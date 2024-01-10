المنتخب الوطني لكرة القدم يحلّ ببواكي الإيفوارية للمشاركة في كأس أمم أفريقيا

10 يناير، 2024

حلّ المنتخب الوطني لكرة القدم، منذ لحظات، ببواكي بكوت ديفوار للمشاركة في نهائيات أمم أفريقيا.

و كان الخضر قد اختتموا، أمس، التربص التحضيري الذي تم إجراؤه، بالعاصمة الطوغولية لومي، أين فازوا في الخرجتين الوديتين، أمام منتخبي الطوغو و بوروندي.

و ستدشن الكتيبة الوطنية مشوارها في كأس أفريقيا، يوم 15 جانفي الجاري، أمام منتخب أنغولا، في إفتتاح مباريات الجولة الأولى للمجموعة 4، على الساعة 21:00 ليلا، بملعب السلام، بمدينة بواكي.

شرف الدين عبد النور

10 يناير، 2024

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