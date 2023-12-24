المنتخب الوطني العسكري للكرة الطائرة يتوّج بالميدالية الذهبية للبطولة العربية العسكرية الثالثة للاتحاد العربي للرياضة العسكرية بالمملكة العربية السعودية

حلّ صبيحة اليوم الأحد، بأرض الوطن، المنتخب الوطني العسكري الجزائري للكرة الطائرة قادما من المملكة العربية السعودية، بعد تشريفه للراية الوطنية بحصوله على الميدالية الذهبية للبطولة العربية العسكرية الثالثة للاتحاد العربي للرياضة العسكرية، التي أقيمت في الفترة الممتدة من 17 إلى 24 ديسمبر الجاري.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أن،ّ هذه المنافسة التي عرفت مشاركة خمسة (05) دول عربية، الجزائر، المملكة العربية السعودية، العراق، الكويت، وسلطنة عمان، تميزت بالمستوى التقني العالي والتنافس الشديد والروح الرياضية العالية بين مختلف المشاركين، حيث أظهر من خلالها فريقنا الوطني العسكري قدرات فنية عالية في تسيير مجريات المنافسة والتي مكنته من الفوز بكل اللقاءات.

وأفاد ذات البيان أنّ هذه النتيجة الممتازة المحققة لأول مرة في هذا الاختصاص، تضاف إلى سلسلة الانجازات المحققة في السنوات الأخيرة من طرف منتخباتنا الوطنية العسكرية لمختلف الرياضات، والتي تعكس جهود القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في تطوير الرياضات العسكرية.

ش.ن

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