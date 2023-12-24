المنتخب الوطني العسكري للكرة الطائرة يتوّج بالميدالية الذهبية للبطولة العربية العسكرية الثالثة للاتحاد العربي للرياضة العسكرية بالمملكة العربية السعودية

24 ديسمبر، 2023
المنتخب الوطني العسكري للكرة الطائرة يتوّج بالميدالية الذهبية للبطولة العربية العسكرية الثالثة للاتحاد العربي للرياضة العسكرية بالمملكة العربية السعودية

حلّ صبيحة اليوم الأحد، بأرض الوطن، المنتخب الوطني العسكري الجزائري للكرة الطائرة قادما من المملكة العربية السعودية، بعد تشريفه للراية الوطنية بحصوله على الميدالية الذهبية للبطولة العربية العسكرية الثالثة للاتحاد العربي للرياضة العسكرية، التي أقيمت في الفترة الممتدة من 17 إلى 24 ديسمبر الجاري.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أن،ّ هذه المنافسة التي عرفت مشاركة خمسة (05) دول عربية، الجزائر، المملكة العربية السعودية، العراق، الكويت، وسلطنة عمان، تميزت بالمستوى التقني العالي والتنافس الشديد والروح الرياضية العالية بين مختلف المشاركين، حيث أظهر من خلالها فريقنا الوطني العسكري قدرات فنية عالية في تسيير مجريات المنافسة والتي مكنته من الفوز بكل اللقاءات.

وأفاد ذات البيان أنّ هذه النتيجة الممتازة المحققة لأول مرة في هذا الاختصاص، تضاف إلى سلسلة الانجازات المحققة في السنوات الأخيرة من طرف منتخباتنا الوطنية العسكرية لمختلف الرياضات، والتي تعكس جهود القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في تطوير الرياضات العسكرية.

ش.ن

24 ديسمبر، 2023

مقالات ذات صلة

رئيس الجمهورية يمنح صديق الثورة الجزائرية أندري بافلينفكو وسام عشير

15 يونيو، 2023

منظمات من المجتمع المدني تعلن دعمها لحق تقرير مصير الشعب الصحراوي

18 يوليو، 2021

وزارة الداخلية تحذر من إشعال النار ومواقد الشواء في المساحات الغابية

25 يوليو، 2023

إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود بست ولايات من الوطن

10 فبراير، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: